Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о краже наград, которые принадлежали ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Уголовное дело ru.torange.biz

Сам мужчина скончался в 1970-х годах. А в феврале 2022-го в полицию заявила его дочь. Она сообщила стражам порядка о краже двух орденов Красной звезды, а также медалей «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

Под подозрение попали два уроженца одной из стран СНГ. Похищенное изъяли и вернули родственнице ветерана. Уголовное дело скоро рассмотрит Железнодорожный районный суд.