Севастополь, , 12:45 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя доставили ещё десять человек, данные за сутки опубликовал 2 мая департамент здравоохранения города. Накануне сообщалось

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выписаны выписаны пациентов. На данный момент в больницах находится 173 пациента, из них 85 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

Всего за сутки в городе подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, что на семь случаев больше, чем сутками ранее. Скончался ещё один пациент с диагнозом COVID-19. — ему было 83 года.

С начала пандемии в Севастополе официально подтвердилось 83 562 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 842 человека, скончались 2 333 пациента.