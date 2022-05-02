Севастополь, 2 мая 2022, 12:45 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя доставили ещё десять человек, данные за сутки опубликовал 2 мая департамент здравоохранения города. Накануне сообщалось
Всего за сутки в городе подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, что на семь случаев больше, чем сутками ранее. Скончался ещё один пациент с диагнозом COVID-19. — ему было 83 года.
С начала пандемии в Севастополе официально подтвердилось 83 562 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 842 человека, скончались 2 333 пациента.