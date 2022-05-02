Брюссель, 2 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Венгрии и Словакии может быть разрешено Европейской комиссией (ЕК) не вводить запрет на поставки нефти из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом 2 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух представителей ЕС.

ArtseBie Нефть

По данным источников, ЕК может принять такое решение для того, чтобы сохранить в Евросоюзе единство, при этом Венгрии и Словакии могут разрешить не присоединяться к эмбарго ЕС на российскую нефть, или предложить им переходный период для отказа от нее.

При этом они уточнили, что отказ от российской нефти будет вводиться Евросоюзом поэтапно и, вероятнее всего, вступит в силу только в начале 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что право вето на эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти было отозвано Австрией, Венгрией и Словакией.