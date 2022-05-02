Тюмень, , 12:41 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 59 вылеченных ковидных пациентов, и девять госпитализированных с COVID-19. Об этом 2 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 2 мая коронавирус выявили у 57 тюменцев. Это на 44 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 мая коронавирус выявили у 190 827 человек, выздоровели 185 317 пациентов, скончались 4297 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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