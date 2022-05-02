2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 2 мая внесли в базу сайта «Миротворец» за отказ пропускать через свою страну оружие для киевского режима.

Оксана Переможенко, , 16:15 — REGNUM Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 2 мая внесли в базу сайта «Миротворец» за отказ пропускать через свою страну оружие для киевского режима.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

В базе «Миротворца» Орбана назвали «пособником российских военных преступлений», «антиукраинским пропагандистом», соучастником «преступлений российской власти» против киевского режима, который сотрудничает с «российским агрессором».

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в некотором роде попасть в базу «Миротворца» уже стало почетно.

«Любой руководитель страны, либо занимающий высокий пост — человек ответственный за миллионы жизней в своей стране!!! И думать обязан в первую очередь о своих гражданах», — пишет «ОХ».

«Как мило. Порядочный человек, видимо, этот Орбан», — добавила Ольга.

«Да уж, не повезло…» — смеется Александр.

«Наверное, хороший человек», — отметила Hatalia L.

«Наверное, он сильно расстроился», — шутит «Танки грязи не боятся».

«Как ему дальше жить теперь?» — смеется Лена.

«Присутствовать на этом сайте почётно», — считает Vladymyr K.

«Это, скорее, честь в наше время», — в свою очередь добавил ZVO.

«Не видать оставшейся территории Украины (если от нее вообще что-то останется) членства в ЕС! Венгрия не даст», — написала Елена П.

Двери ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Следующие на очереди правители Турции и Греции?» — иронизирует Анастасия И.

«Недогосударство-террорист», — отреагировала Ольга.

«Браво, украинцы. Вы все там агенты Путина что ли? Это ж гениально», — смеется Аленка Т.

«С этим режимом на Украине договариваться не о чем, только военный трибунал!» — пишет FORUM.

«Так этот сайт сделан по протекции американцев, а венгры сопротивляются идее отойти от российского газа. Вот и хозяин украинцев лютует, — занесли в списочек», — отметила Александра Л.

«Ну что же, теперь Украине точно путь в НАТО и ЕС. Не провоцировали бы лучше Венгрию, а то и Закарпатье так потерять можно… Вопрос времени», — прокомментировал новость Павел Г.

«Жить надо так, чтобы тебя внесли в «Миротворец», — иронизирует V.

«Венгрия, наверное, единственная страна в ЕС и НАТО, не замаравшаяся в поставке оружия Украине», — выразил предположение Vasily A.

«Моське» сейчас позволено лаять на всех. Она сейчас любимая жена у господина», — шутит Серый Э.

«Вразнос пошли. Скоро в списке и всё правительство Германии будет такими-то темпами», — добавила Ульяна Д.

«Скоро Украина обретёт врагов в лице Европы. Ждём, когда начнут им сзади пинка давать. Украина еще никак не может понять, что она просто тряпка, которую разорвут на части. Поляки уже ждут на границе вооружённые до зубов, чтобы забрать свой западный кусок от тряпки Украины», — подытожила «Россиянка Zа наших».