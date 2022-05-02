Ульяновск, , 12:38 — REGNUM В Ульяновске задержан местный житель, которого подозревают в серии мошеннических действий. Одним из пострадавших является бывший работодатель, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый 33-летний Ульяновска. По версии правоохранителей, он брал предоплату, а затем и полную стоимость за заказ в интернете ноутбуков, видеокарт и ремонт цифровой техники. В полиции считают, что после получения денег мужчина переставал выходить на связь.

В УМВД также выяснили, что во время работы в фирме индивидуальной предпринимательницы он обманом завладел оргтехникой на 800 тыс. рублей.

Следствие также считает его причастным мошенничеству на 100 тыс. рублей, взятых в долг у знакомого якобы на лечение матери.

В полиции установили причастность ульяновца к совершению пяти фактов мошеннических действий, по трём из них возбуждены и расследуются уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские полицейские задержали в Самарской области трёх подозреваемых в мошенничестве. По оценке следствия, ущерб составил 3 млн рублей, пострадавшими являются 19 жителей Ульяновской области.

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