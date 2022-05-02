Сочи, Краснодарский край, , 12:35 — REGNUM Автотранспортная инфраструктура Сочи готовится к наплыву туристов — летом здесь ждут миллионы гостей. Об этом 2 мая в телеграм-канале написал глава курорта Алексей Копайгородский.

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Он уточнил, что в настоящее время работы ведутся на нескольких участках трассы А-147, которая сильно пострадала от оползней этой зимой. Ремонт на ряде участков уже завершён, однако масштабные работы необходимы ещё на пяти участках, на четырех из них сейчас действует реверс.

«Договорились с Упрдор «Черноморье», что на летние месяцы он будет снят. К работам на этих участках федеральные дорожники вернутся в сентябре», — уточнил Копайгородский.

В самом Сочи планируется увеличить пропускную способность улиц, организовать новые парковочные пространства.

В Красной Поляне по предложениям местных жителей планируется организовать одностороннее движение на центральных улицах посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая на курортах Краснодарского края стартовал туристический сезон. Только на майские праздники в Сочи ждут около 250 тысяч гостей.