Москва, 2 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Эксперимент по созданию условий для распространения свободного программного обеспечения стартовал в России с 1 мая. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовой информации.

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Эксперимент проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Участниками проекта также станут другие ведомства, включая МВД России и Росреестр.

Целью эксперимента является внедрение передовых практик создания и развития программного обеспечения и повышения его качества. Планируется, что возможность повторного использования программ с открытым кодом снизит государственные расходы на эти цели.

Эксперимент пройдёт с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года. После завершения проекта Минцифры РФ проведёт оценку его результатов и представит в правительство соответствующий доклад.