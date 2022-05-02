Москва, , 12:28 — REGNUM В уничтожении танковой группы и складов с ракетно-артиллерийским вооружением украинских боевиков в Харьковской области помогли подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ сотрудники Росгвардии. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Уничтоженная техника ВСУ

Отмечается, что военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, охраняющие и обороняющие районы сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня ВС РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре украинских националистов в Харьковской области.

«В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что артиллерийские подразделения ВС РФ под прикрытием сотрудников Росгвардии успешно нанесли удары по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Железную Балку в ДНР из СПГ.