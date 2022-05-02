Симферополь, 2 мая 2022, 12:27 — REGNUM Традиционная партизанская маевка проходит 2 мая на Ангарском перевале в Крыму. Об этом написал в телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.
Аксёнов отметил, что подвиги партизан и подпольщиков ы Крыму увековечены памятными знаками, в названиях улиц и населённых пунктов, но самое главное, что они навсегда в сердце и памяти людей.
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что в годы Великой Отечественной войны на Крымском полуострове действовали десятки партизанских отрядов, которые приблизили Победу.