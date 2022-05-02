Симферополь, , 12:27 — REGNUM Традиционная партизанская маевка проходит 2 мая на Ангарском перевале в Крыму. Об этом написал в телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Георгиевская лента

«Партизанское движение — одна из славных и трагических страниц отечественной военной истории. Оно началось практически сразу после захвата полуострова гитлеровцами и продолжалось вплоть до его освобождения», — напомнил глава региона.

Аксёнов отметил, что подвиги партизан и подпольщиков ы Крыму увековечены памятными знаками, в названиях улиц и населённых пунктов, но самое главное, что они навсегда в сердце и памяти людей.

«Это великий пример героизма, самоотверженности и огромной любви к Родине. Желаю всем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и благополучия, долголетия и бодрости духа», — написал Аксёнов.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что в годы Великой Отечественной войны на Крымском полуострове действовали десятки партизанских отрядов, которые приблизили Победу.