Ханты-Мансийск, , 12:25 — REGNUM В Югре за сутки на 2 мая госпитализировали девять больных с COVID-19, 70 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 16.

С начала пандемии в Югре к 2 мая насчитывается 209 582 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 315 пациентов, 2539 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Югре коронавирус выявили у 56 человек