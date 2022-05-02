Ханты-Мансийск, 2 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 2 мая госпитализировали девять больных с COVID-19, 70 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 16.

С начала пандемии в Югре к 2 мая насчитывается 209 582 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 315 пациентов, 2539 скончались.