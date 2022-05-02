Иркутск, , 12:24 — REGNUM В Иркутской области вместе с потеплением участились ЧП на водоемах. По данным территориального ГУ МЧС РФ, только за 1 мая зарегистрировано два серьёзных инцидента.

Автомобиль, затонувший в Ангаре МЧС

Первый произошел днем на Ангаре в Нукутском районе вблизи села Русский Мельхитуй. Очевидец сообщил о том, что автомобиль Mitsubishi Delica, выехав на лёд, провалился в 20 метрах от берега. Глубина в месте провала автомобиля составила два метра.

Вечером 1 мая на телефон 112 поступило сообщение о том, что трое рыбаков находятся на тонком льду в проливе Малое Море озера Байкал и не могут самостоятельно добраться до берега. К месту выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на «Хивусе». Спасатели обнаружили мужчин в указанном месте и оперативно транспортировали их на берег.

Выяснилось, что компания выехала на лёд на квадроцикле, но в какой-то момент техника провалилась передними колёсами под лёд. В течение нескольких часов рыбаки пытались самостоятельно вытащить квадроцикл, но у них не получилось. Так как быстро стемнело, мужчины решили больше не рисковать, передвигаясь по тонкому и хрупкому льду, и вызвали спасателей. Позже спасатели доставили квадроцикл на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом весны в Иркутской области участились несчастные случаи на воде. Так, в середине апреля в Тайшетском районе на реке Чуна в районе поселка Полинчет человек провалился под лед. Полицейские установили, 62-летний мужчина совместно со знакомым занимались рыбной ловлей. В какой-то момент лёд не выдержал и пенсионер провалился в воду. Находящийся рядом рыбак не смог оказать помощь, так как его унесло течением.

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