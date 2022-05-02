Ульяновск, , 12:20 — REGNUM В Ульяновской области завершился отопительный сезон, и начинаются плановые работы для подготовки к зиме-2023. На эти цели планируется направить почти 990 млн рублей, сообщили ИА REGNUM по итогам работы штаба по вопросам ЖКХ.

Штаб по вопросам ЖКХ в Ульяновской области https://ulgov.ru

29 апреля в регионе завершился отопительный сезон. Глава регионального министерства ЖКХ и строительства Александр Черепан доложил на заседании, что начинаются работы по подготовке к новому отопительному сезону. После отключения тепла гидравлические испытания начались в Инзе и Димитровграде, на очереди — другие муниципальные образования.

В рамках подготовки к зиме планируются, в частности, ремонт и замена котлов, модернизация ведомственных котельных, тепловых сетей, ЛЭП, трансформаторных подстанций и систем водоснабжения. Особое внимание будет уделяться подготовке жилищного фонда.

Власти отмечают, что в мае ремонтная кампания будет скорректирована на основе гидравлических испытаний и выявленных дефектов.

По предварительным расчётам чиновников, на работы и подготовку к новому отопительному сезону будет направлено более 988 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году власти заявляли, что на подготовку к зиме-2022 предусмотрено более 1 млрд рублей, в том числе в Ульяновске — 750 млн рублей. В прошлом году построили две новые газовые котельные в Инзе, котельные в Чердаклах и Большая Кандала Старомайнского района.

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