Астрахань, 2 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Чрезвычайная и высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Астраханской области на период с 3 по 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«Местами на юге Астраханской области сохранится чрезвычайная пожароопасность, в г. Астрахани и большинстве районов Астраханской области — высокая пожароопасность», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о запрете на разведение костров в лесу и о необходимости соблюдать осторожность при обращении со спичками. Также рекомендовано не сжигать мусор на садовых, дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений.