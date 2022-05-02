Краснодар, 2 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Около шести тысяч человек остались без воды в Краснодаре рано утром 2 мая, сообщается в телеграм-канале единой дежурно-диспетчерской службы города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сообщение о порыве подземного трубопровода холодного водоснабжения на улице Евдокии Бершанской поступило к диспетчеру в 07:40 2 мая.

«Ограничена подача холодного водоснабжения в границах улиц: 1 мая, Карасунская, Шевченко, Демченко, Крайняя, п. Пашковский, Карасунский ВО», — уточнили в ЕДДС.

Всего в зоне отключения оказалось около двух тысяч частных домовладений, в которых проживают около шести тысяч человек. Устранить аварию специалисты обещают в течение четырёх — пяти часов.