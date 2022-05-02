Донецк, , 12:11 — REGNUM ВСУ обстреляли Железную Балку из СПГ. Об этом 2 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:30 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 15 мин калибра 82 мм; ️09:19 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 9 гранат из СПГ, также применялось стрелковое оружие; ️10:01 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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