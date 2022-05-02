Воронеж, , 12:10 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с заморозками объявлено на 3 мая в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Заморозки Free-Photos

«Ночью и утром 3 мая 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 3 градусов», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели предлагают скорректировать сельхозработы и отдых на природе в соответствии с прогнозом.

Как отмечает ИА REGNUM, днём 2 мая в Воронеже прогнозируется до +16 градусов, 3 мая — до +18 градусов, оба дополнительных выходных будет солнечно, с переменной облачностью. Однако 4 мая, в первый день короткой рабочей недели, прогнозируются дожди.