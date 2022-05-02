2 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия поможет странам, которые будут испытывать проблемы голода из-за продовольственного кризиса в связи с ситуацией на Украине.

Мирослава Романенко, , 16:21 — REGNUM Германия поможет странам, которые будут испытывать проблемы голода из-за продовольственного кризиса в связи с ситуацией на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Иван Владимиров. Голод. 1918

«Мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения», — приводит его слова агентство dpa.

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Заявление канцлера Германии обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие критически оценили слова Шольца, указав на то, что Берлин поставляет Киеву оружие, дабы затянуть конфликт на Украине.

«Беспокоится он… Ну-ну. Европейские танки, наверное, по пути следования на фронт параллельно вспахивают и сеют…» — с сарказмом написал Victor K.

«Так они ещё и зерно вывозят… с Украины, так… [голодать] боятся», — отметил «ТО».

«И именно поэтому нужно поставить больше оружия, чтобы затянуть конфликт. Браво…» — пишет «Фрейр».

«Так надо было не оружием накачивать Украину и Вашингтон слушать, а выполнять свои обязательства по Минску и требовать выполнения их от Киева…» — добавил ᴛ800sᴋʏɴᴇᴛ.

«В южных районах Украины посевная началась, зерно будет. Просто продавать будут его за рубли. Еще один рычаг воздействия. Путин точно не даст погибнуть от голода тем, кто не готов от него погибнуть», — прокомментировала новость Alena K.

«Вывод — поставляйте больше вооружения Украине», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Интересно, а Шольц предупредил о том, что своими же руками заставит голодать страны третьего мира? Вместе с партнерами и «звездным папой» (Байденом. — М. Р.), конечно, продолжающими пичкать оружием Украину. Тут и семи пядей во лбу не нужно иметь, чтобы понять», — пишет Glowly.

«Так а… [зачем] вы раздуваете конфликт? Всего-то надо было выполнить Минские…» — добавил Miloshewitch.

«Поменьше пусть оружия поставляют!» — призвал Валерий.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сами конфликт развязали, санкции влупили, а теперь ноют!» — отметила Светка.

«Уже себе [зерна] набрали, теперь можно и о других «попереживать», — с сарказмом отреагировала Oxana D.

«Пусть скажут спасибо США и Британии за голод», — отметил один из комментирующих.

«Беспокоятся, что будет голод, с Украины вывозят в Европу зерно. Какие молодцы. Сами-то не будут голодать», — написал «Я».

«Это такие неадекваты как Шольц, Джонсон, Байден довели до такого кризиса. Говорят о кризисе, а продолжают усугублять ситуацию», — пишет один из комментирующих.

«Ну, а скорейший способ закончить эту всю военную ситуацию и предотвратить голод — это, конечно, присылать… [Украине] военной техники, да побольше», — с сарказмом отметил Vladimir.

«Да неужто он побеспокоился о ком-то?» — задумалась Наталья.

«Лицемерные шакалы, сами разгоняют войну и голод», — отреагировал «123аб».

«Почему-то, когда вводили санкции против России, они о россиянах не подумали, что российские люди могут тоже пострадать. Запад хотел, чтоб российский народ страдал, хвала всевышнему, не получилось, так как хотел Запад, а теперь, как у самих припекло, сразу и голод и холод вспомнили…» — отметила liza A.

«Пусть готовятся миллионы беженцев из Африки принимать. Голодных и отчаявшихся», — комментирует новость «АА».

«Шольц — лицемер, как и я вся эта евробанда. Им плевать на тех, кто будет голодать. Это говорится только для того чтобы снять с себя ответственность», — считает Светлана К.