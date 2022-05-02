Чебоксары, 2 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства на пруду. Подозреваемую установили благодаря камерам наблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Расследование началось после обнаружения около пруда в Чебоксарском районе тела 64-летнего новочебоксарца с признаками насильственной смерти. Труп увидел случайный прохожий.

Под подозрение в совершении преступления попала 40-летняя жительница Новочебоксарска, на которую вышли после просмотра камер наблюдения. Правоохранители установили, что утром 26 апреля 2022 года подозреваемая приехала на рыбалку вместе со знакомым и потерпевшим, который был её соседом по общежитию. Следствие считает, что во время распития алкоголя они поссорились.

«Подозреваемая подошла сзади соседу и нанесла не менее десяти ударов ножом сзади в шею», — говорится в сообщении.

Подозреваемая арестована. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года вынесен приговор 58-летнему жителю Аликовского района Чувашии, которого признали виновным в захвате заложника и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

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