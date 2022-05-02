Москва, , 12:06 — REGNUM Российские медики выявили 6207 новых случаев COVID-19 за истекшие сутки. 2 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Число госпитализаций в сравнении с предыдущим днём снизилось на 20,1% до 1152. Выздоровели после новой коронавирусной инфекции за сутки 7502 человека, умерли от последствий этой болезни 136 человек.

Показатель госпитализации на 100 тыс. населения в России за прошедшую неделю составил 11,2, что на 4,2% меньше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения снизился на 16,2% до 34,6.

Пик смертность от COVID-19 в России пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года. В феврале 2022 года в связи с появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 начался взрывной рост заболеваемости, который не сопровождался резким ростом смертности. Скорость распространения COVID-19 быстро снизилась к концу марта.