Симферополь, 2 мая 2022, 12:05 — REGNUM Виновники зверского убийства людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года ждёт неминуемый суд — тех из них, кто уцелеет в ходе денацификации Украины. Об этом 2 мая, в очередную годовщину трагедии, написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма отметил, что, по словам президента России, все виновники массового убийства в Одессе известны. И хотя киевская власть пыталась представить их «героями», теперь возмездия убийцам не избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе нацисты сожгли заживо мирных жителей, выступивших против госпереворота. Погибли 48 человек.