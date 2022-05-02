Симферополь, , 12:05 — REGNUM Виновники зверского убийства людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года ждёт неминуемый суд — тех из них, кто уцелеет в ходе денацификации Украины. Об этом 2 мая, в очередную годовщину трагедии, написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дом профсоюзов. Одесса. 2 мая

«Сегодня мы вспоминаем жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Сожжение людей в Доме профсоюзов стало одним из самых зверских преступлений бандеровских палачей. Оно стоит в одном ряду с трагедиями Бабьего Яра и Хатыни. Для нас эта кровавая преемственность очевидна», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что, по словам президента России, все виновники массового убийства в Одессе известны. И хотя киевская власть пыталась представить их «героями», теперь возмездия убийцам не избежать.

«Тех, кто уцелеет в ходе демилитаризации и денацификации Украины, ждет суд. И всех без исключения — адский огонь», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе нацисты сожгли заживо мирных жителей, выступивших против госпереворота. Погибли 48 человек.