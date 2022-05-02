Москва, 2 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины киевский режим все более бесцеремонно садится на шею своим европейским спонсорам. Об этом 2 мая написал заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украина всё более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам», — написал он в своем сообщении, отметив, что пока Киев еще побаивается своих спонсоров из США.

Также Медведев отметил, что киевскому режиму мало поставляемых Европой оружия, наёмников и денег, так как его представители считают, что в ЕС не ценят Украину, которая стоит на переднем крае борьбы с русским миром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал внесение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в список скандального украинского сайта «Миротворец» за то, что он не разрешает поставки вооружений киевскому режиму через территорию своей страны.