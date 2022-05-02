Донецк, 2 мая 2022, 11:59 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 2 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:30 — н.п. Невельское — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 15 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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