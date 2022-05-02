Иерусалим, , 11:57 — REGNUM Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства в связи с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом 2 мая передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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«Вследствие возмутительных замечаний … Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД РФ в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других подразделений носят … символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».

Лавров добавил, что Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».

По словам главы МИД РФ (приводятся на сайте МИД), «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».