Абакан, , 11:56 — REGNUM Пожарную обстановку в Хакасии осложняют тёплая погода и сильный ветер. Об этом в своём телеграм-канале 2 мая сообщил глава региона Валентин Коновалов.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

По его словам, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 44 пожара, в том числе 25 палов травы. Главная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём.

Заборы и надворные постройки пострадали от огня в дачном обществе «Подсинее». В Аскизском районе палы травы перешли на два кладбища. Кроме того, огонь чуть не уничтожил оздоровительный лагерь. Пострадавших нет.

Коновалов подчеркнул, что в Хакасии действует пять лесных пожаров. В тушении принимают участие 83 человека, задействовано 23 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим. 2–3 мая в регионе ожидаются сильные порывы ветра. Граждан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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