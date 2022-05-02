Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Заявление основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова о том, что его якобы вынудили продать принадлежавшую ему долю в банке «за копейки» после высказанной им публично критики в адрес спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, раскритиковал доктор экономических наук Никита Кричевский. В своем телеграм-канале 2 мая он иронично и доходчиво пояснил, почему считает банкира лгуном (сохранены орфография автора и стиль, прим. ИА REGNUM):

Олег Тиньков (сс) Станислав Тимохин

«Олег Тиньков в интервью New York Times заявил, что продал свою долю Владимиру Потанину за 3% от рыночной стоимости. Ну зачем же так п… Олежа? Ты ж не Троцкий. Олежа, смотри. 28 апреля, в день, когда Интеррос объявил о покупке доли в 35% у TCS Group, рыночная капитализация твоего банчка тянула на $6,9 млрд.

Соответственно, твоя долька весила $2,4 млрд. Сколько будет 3% от $2,4 млрд? Правильно: $72 млн. Сколько ты получил? Снова верно: $300 млн, хотя в процессе переговоров обсуждалась цифра в $350 млн.

Это уже саавсем другие деньги, не так ли? Олеж, кто тебя, находящегося за границей и не собирающегося возвращаться, взял там в заложники? »Имена, явки, пароли» назови, пожалуйста. И зачем ты на Потанина батон крошишь — хочешь, чтобы он тоже под санкции влетел?

Мы все понимаем: New York Times, перспектива санкций против тебя, Олеж, как спонсора «кровавого режыма» и прочая Meta-лабуда. Но зачем же своих дружков подставлять? Достанут ведь, как пить дать, достанут. Не ты первый, не ты последний».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2022 Олег Тиньков опубликовал в соцсетях обращение с жесткой критикой и и оскорблениями в адрес участников спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, после чего акции Тинькофф-банка рухнули. В интервью The New York Times 2 мая он заявил, что его якобы вынудили продать принадлежавшую ему долю в банке «за копейки».

Читайте также: Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке