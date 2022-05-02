Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии уровень коллективного иммунитета к ковиду продолжает снижаться, оставаясь ниже среднероссийского показателя. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Николай Хижняк © ИА REGNUM

По последним данным (на 29 апреля), в Чувашии привились от ковида 697 773 жителя, в том числе за неделю прививку сделали 2110 человек. Завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 667 159 человек.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составляет в настоящее время 39,6%. Это на 3,3% меньше, чем в среднем по России (42,9%) и на 0,4% меньше, чем было неделей ранее.

Напомним, что в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 78 666 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 542 человека, умерли 4608 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 40%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 41,5%, 25 марта — 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.

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