Чебоксары, 2 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Чувашии уровень коллективного иммунитета к ковиду продолжает снижаться, оставаясь ниже среднероссийского показателя. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 29 апреля), в Чувашии привились от ковида 697 773 жителя, в том числе за неделю прививку сделали 2110 человек. Завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 667 159 человек.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составляет в настоящее время 39,6%. Это на 3,3% меньше, чем в среднем по России (42,9%) и на 0,4% меньше, чем было неделей ранее.

Напомним, что в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 78 666 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 542 человека, умерли 4608 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 40%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 41,5%, 25 марта — 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.