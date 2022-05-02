Вильнюс, , 11:49 — REGNUM Памятник погибшим советским солдатам в н.п. Неринга на Куршской косе (Литв) был осквернен. Об этом 2 мая сообщил департамент полиции республики.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В Неринге на ул. Алкснинес замечено, что мемориальная скульптура погибшим советским военным забросана емкостями с жидкостью красного цвета. Работники спасательной службы отмыли памятник», — отмечается в сообщении.

Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине, отмечает агентство Sputnik Литва.