Вильнюс, 2 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Памятник погибшим советским солдатам в н. п. Неринга на Куршской косе (Литва) был осквернен. Об этом 2 мая сообщил департамент полиции республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Следите за развитием событий в трансляции: «Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В Неринге на ул. Алкснинес замечено, что мемориальная скульптура погибшим советским военным забросана емкостями с жидкостью красного цвета. Работники спасательной службы отмыли памятник», — отмечается в сообщении.

Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине, отмечает агентство Sputnik Литва.