Белгород, , 11:48 — REGNUM Пострадавший при пожаре в Яковлевском городском округе Белгородской области получает всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 2 мая.

На месте происшествия Телеграммное-канал губернатора Белгородской области

«Заехал в ЦРБ к раненому жителю. У него рваная рана на правом плече. Состояние стабильное. Жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медикаментозная помощь», — написал Гладков.

Ближайшие две недели пострадавший останется под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно о пожаре, произошедшем на одном из объектов Минобороны РФ. В результате повреждения получили семь домов, в том числе два разрушены полностью, один человек пострадал.

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