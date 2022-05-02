Белгород, 2 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Пострадавший при пожаре в Яковлевском городском округе Белгородской области получает всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 2 мая.

Телеграммное-канал губернатора Белгородской области На месте происшествия

«Заехал в ЦРБ к раненому жителю. У него рваная рана на правом плече. Состояние стабильное. Жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медикаментозная помощь», — написал Гладков.

Ближайшие две недели пострадавший проведет под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно о пожаре, произошедшем на одном из объектов Минобороны РФ. В результате повреждения получили семь домов, в том числе два разрушены полностью, один человек пострадал.