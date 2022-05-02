Вашингтон, 2 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В военных действиях на территории Украины на стороне киевского режима принимают участие граждане США, которые прошли военную подготовку. Об этом 2 мая сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Предполагается, что неустановленное число других американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине — ред.), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран», — говорится в сообщении.

Также указывается, что бывший военный США и экс-офицер чикагской полиции Харрисон Йозефович заявил агентству, что он является главой действующей на украинской территории группы Task Force Yankee и уточнил, что на Украине в данный момент находятся «тысячи добровольцев из США и других стран».

При этом Йозефович отметил, что возглавляемой им группой было направлено «большое число добровольцев на различные позиции по всей Украине, из которых около 40 — на боевые».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами 152 мм.