Абакан, , 11:43 — REGNUM Сильные порывы ветра до 25-30 м/с ожидаются в Хакасии 2–3 мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Он призвал население Хакасии строго соблюдать меры противопожарной безопасности.

По словам Коновалова, такая погода «способствует быстрому распространению пожаров, значительно осложняет их тушение».

В минувшие сутки в регионе зафиксировано 44 пожара, в том числе 25 палов травы. Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём. Также в регионе действует пять лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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