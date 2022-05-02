Белгород, 2 мая 2022, 11:43 — REGNUM Восстановление домов, повреждённых в результату пожара в Яковлевском городском округе 1 мая, начнётся с 4 мая, об этом в телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
Работу по их восстановлению планируется начать сразу после завершения следственных действий, 4 мая, подрядчик уже найден.
Губернатор также сообщил, что живность, принадлежащую жителям, до окончания восстановительных работ отправят на соседнюю ферму.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно о пожаре, произошедшем на одном из объектов Минобороны РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован