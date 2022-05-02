Белгород, 2 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Восстановление домов, повреждённых в результату пожара в Яковлевском городском округе 1 мая, начнётся с 4 мая, об этом в телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграммное-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Повреждённый дом

«Вместе с рабочей группой выехал на место вчерашнего пожара в Яковлевском городском округе. В хуторе 7 домовладений с различной степенью разрушений, два из них сгорели полностью», — написал глава региона.

Работу по их восстановлению планируется начать сразу после завершения следственных действий, 4 мая, подрядчик уже найден.

Губернатор также сообщил, что живность, принадлежащую жителям, до окончания восстановительных работ отправят на соседнюю ферму.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно о пожаре, произошедшем на одном из объектов Минобороны РФ.