Москва, 2 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В обозримом будущем российский рубль станет полновесной денежной единицей мирового уровня, то есть конвертируемым рублём, и для этого в стране предпринимаются все необходимые шаги и решения, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный провал Запада и импортозамещение в России – трансляция»

«Как только это произойдёт, все российские экспортные товары будут не только продавать за границу за рубли, но и их стоимость для иностранных компаний будет определяться внутри нашей страны», — отметил Миронов.

Он уверен, что впереди страну ждёт полная «отвязка» от доллара и создание своего национального денежного контура.

«Постепенно к этому контуру в той или иной мере подтянутся и другие страны, потому что участвовать в торговле с Россией без соблюдения наших правил у них уже не получится, и это неизбежно», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы.

Читайте также:Патрушев посоветовал Европе готовиться к глубокому кризису