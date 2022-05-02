Вашингтон, 2 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. По словам основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова, его якобы вынудили продать принадлежавшую ему долю в банке «за копейки» после высказанной им публично критики в адрес спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Он заявил об этом 2 мая в интервью The New York Times.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

Как указал Тиньков, спустя день после его поста против военной операции на Украине, представители российских властей якобы связались с руководителями Тинькофф-банка и пообещали национализировать названную кредитную организацию в случае, если он не продаст свою долю.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — сказал он, добавив, что купивший у него долю в указанном банке бизнесмен Владимир Потанин заплатил ему только малую долю её реальной стоимости.

Также Тиньков добавил, что многие бизнесмены и «представители элиты» из РФ якобы высказывали ему в частных беседах солидарность в поддержке киевского режима, однако, по его словам, «все боятся» говорить об этом вслух.

Отметим, 19 апреля Олег Тиньков опубликовал пост против спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, после чего акции Тинькофф-банка рухнули.