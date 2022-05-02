Село Барятино, Калужская область, , 11:34 — REGNUM Возгорание жилой квартиры одного из домов в селе Барятино Калужской области произошло утром 1 мая. Погиб 84-летний мужчина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия kaluga. sledcom.ru

По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении. Мужчина проживал один, был парализован и курил в постели.

Обстоятельства и точная причина произошедшего устанавливается следователями в ходе процессуальной проверки.

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