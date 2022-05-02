Село Барятино, Калужская область, 2 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Возгорание жилой квартиры одного из домов в селе Барятино Калужской области произошло утром 1 мая. Погиб 84-летний мужчина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru Место происшествия

По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении. Мужчина проживал один, был парализован и курил в постели.

Обстоятельства и точная причина произошедшего устанавливается следователями в ходе процессуальной проверки.