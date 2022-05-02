Москва, , 11:28 — REGNUM Большинство иностранных автомобильных брендов постарается сохранить имеющиеся заводы в России. Об этом сообщил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль «Российской газете».

Стенд автомобилестроения Василий Иванов © ИА REGNUM

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что иностранные автомобилестроительные компании должны до конца мая 2022 года принять решение о сохранении производства в России.

«На мой взгляд, большинство из них не захочет потерять выстроенные годами взаимовыгодные отношения, логистические цепочки, сети дилерских центров», — спрогнозировал Мигаль.

Он добавил, что уходом некоторых брендов воспользуются поставщики из других стран. В частности, долю на российском рынке постарается нарастить китайский автопром. В 2022 году в России должны появиться Haval Dargo, Chery Omoda и другие новые модели китайских брендов.

Эксперт отметил, что преимуществом китайских производителей также является стабильность местного производства электронных комплектующих. Поэтому на них меньше влияет мировой дефицит чипов для автопрома.