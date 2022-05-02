Москва, 2 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены: 146 самолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 112 вертолетов, 281 ЗРК, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 2563 единицы специальной военной автомобильной техники, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета», — отмечается в сообщении.