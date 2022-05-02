Москва, , 11:25 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах н.п. Веселое, Балаклея, Борщево Харьковской области, Маяк Запорожской области, Киселевка Херсонской области, Корсунь, Докучаев, Ханжинково ДНР, а также в районе города Луганск. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

БПЛА Avilov Vzlet

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч», — отмечается в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Артиллерийскими подразделениями ВС РФ уничтожены 6 складов боеприпасов ВСУ