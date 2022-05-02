Москва, 2 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах н. п. Веселое, Балаклея, Борщево Харьковской области, Маяк Запорожской области, Киселевка Херсонской области, Корсунь, Докучаев, Ханжинково ДНР, а также в районе города Луганск. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч», — отмечается в сообщении.