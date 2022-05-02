Москва, 2 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Артиллерийскими подразделениями ВС РФ за сутки поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ракетными войсками ВС РФ за сутки поражены 9 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, украинская батарея систем БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях.