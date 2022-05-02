Элиста, 2 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков сегодня, 2 мая, поздравил мусульманам с праздником Ураза-байрам. Руководитель региона в своём телеграм-канале, в частности, написал:

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«От всего сердца желаю успехов, светлых помыслов и мудрости в их достижении. Пусть в вашем доме всегда царят тепло и уют, а близкие живут в мире и достатке!»

Ранее сообщалось, что священный месяц Рамадан в 2022 году начался 2 апреля. По его окончании наступает праздник Ураза-байрам — одним из наиболее значимых для мусульман религиозных праздников, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.