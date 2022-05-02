Вашингтон, 2 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Из-за ситуации со снижением поставок удобрений из России на фоне спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины американским фермерам приходится переходить на навоз. Об этом 2 мая заявила в эфире ABC News глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Навоз

«Дефицит удобрений реален, потому что Россия — большой экспортер. И даже несмотря на то, что удобрения не под санкциями, из России приходит меньше удобрений», — сказала она.

Также глава USAID отметила, что из-за этого американским аграриям приходится удобрять поля навозом или компостом и добавила, что в результате этого сельское хозяйство США может ускорить переход на такого рода удобрений, который якобы «все равно пришлось бы сделать в конце концов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Новая Зеландия включила в санкционный список 170 российских сенаторов и шесть компаний оборонного сектора.