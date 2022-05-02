Москва, , 11:19 — REGNUM Ракетными войсками ВС РФ за минувшие сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ за сутки поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области.

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