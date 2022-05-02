Москва, , 11:16 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе н.п. Червоное Запорожской области. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Истребитель Су-27 ВКС России Минобороны России

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«Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 38 военных объектов Украины.

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